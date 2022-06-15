Как поют трясущиеся звезды: зонд Gaia записал их "голоса" – звучит, как старый камертон

Чтобы люди смогли услышать звездные "голоса", ученые увеличили их звук в миллионы раз / Фото: freepik.com, www.space.com

Последний выпуск миссии Gaia, самый большой из когда-либо составленных каталогов информации о звездах галактики Млечный Путь, представил звуки "звездотрясения".

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Также мы писали, прослушивают ли мессенджеры – 5 мифов об опасности общения в Viber-чатах. Европейская миссия Gaia по составлению карт галактик зафиксировала звуки от звезд, которые рябью проходят по звездным поверхностям, подобно цунами. И изменяют форму звезд таким образом, что их можно обнаружить из космоса вокруг Земли.

Правда частота вращающихся и пульсирующих звезд, из-за которой появляется звук, была увеличена астрономами в 8,6 миллионов раз, чтобы сделать их слышимыми для людей. Поэтому запись, которая представлена в новом видео команды миссии Gaia, не является точным звуком, издаваемым звездами .

Это то, что ученые называют озвучиванием, преобразованием данных в звуки, и команде, стоящей за проектом, пришлось проделать довольно много обработки, чтобы сделать этот опыт доступным для людей. Люди не могут слышать истинные частоты этих колебаний – говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА),- Мы искусственно умножили их на большой коэффициент 8,6 миллиона, чтобы привести их в слышимый для человеческих ушей диапазон.

Звуковые данные о "звездотрясении" были представлены общественности, как часть большого массива данных миссии ESA Gaia.

Gaia также измеряет уровни яркости звезд, и именно по этим данным были обнаружены "звездотрясения".

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Звуки от звезд, которые рябью проходят по звездным поверхностям и заставляют их вибрировать, ученые назвали "звездотрясением" / Фото: www.space.com

А они, в свою очередь, могут раскрывать секреты звездных недр точно так же, как землетрясения выдают то, что происходит внутри нашей планеты.





Эти вибрации заставляют звездный газ двигаться вверх и вниз, итоге изменяется яркость звезды в зависимости от времени. Таким образом, именно эти звуковые вибрации заставляют звезды мигать на небе, – отмечают астрономы.

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