Злякалися чи продавалися? Проклинати Путіна з Лукашенком у Facebook та Instagram можна буде лише в Україні

У соцмережах дозволили бажати смерті Путіну та Лукашенку / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярні соціальні мережі Facebook та Instagram дозволять лише українським користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та російських солдатів.

Про це заявив віце-президент Нік Клегг у Twitter.

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"Facebook та Instagram не зазнають русофобії та будь-якої дискримінації росіян", – йдеться у заяві.

Раніше Facebook та Instagram дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та російських солдатів.

Нагадаємо, що перед цим Роскомнагляд поскаржився на Google – замість реклами показує фото вбитих російських солдатів . В організації пригрозили штрафами та блокуванням.

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