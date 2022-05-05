Зіпсували росіянам День Перемоги: українські хакери залишили їх без горілки

Українські хакери зламали росіянам поставки алкоголю / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська IT-армія відзвітувала про успішну операцію з боротьби з алкоголізмом у Росії. Наші хакери вирішили зіпсувати росіянам День Перемоги та зламали сервіс, без якого неможливе постачання алкоголю.

За їх словами, вдалося зламати Єдину державну автоматизовану інформаційну систему обліку обсягу виробництва та обігу етилового спирту (ЄДАІС).

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Промисловий експерт з Росії Леонід Хазанов вважає, що якщо виробники не зможуть користуватися системою кілька днів, це може вплинути на постачання спиртного по всій країні, а значить, бюджет не отримає суттєвого поповнення.

"Певний час заводи можуть попрацювати на склад, але якщо ЄДАІС довго "висітиме", то можливо їм доведеться зупиняти потужності, щоб не допустити затоварювання готової продукції", – цитують експерта місцеві ЗМІ.

А перед цим хакери зламали популярну російську платіжну систему. Платформа є єдиним способом для росіян оплатити покупки в Aliexpress та Steam.