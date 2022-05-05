Испортили россиянам День Победы: украинские хакеры оставили их без водки

Украинские хакеры сломали россиянам поставки алкоголя / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская IT-армия отчиталась об успешной операции по борьбе с алкоголизмом в России. Наши хакеры решили испортить россиянам День Победы и взломали сервис, без которого невозможны поставки алкоголя.
По их словам, удалось взломать Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС).
Промышленный эксперт из России Леонид Хазанов считает, что, если производители не смогут пользоваться системой несколько дней, это может повлиять на поставки спиртного по всей стране, а значит, бюджет не получит существенное пополнение.
"Какое-то время заводы могут поработать на склад, но если ЕГАИС будет долго "висеть", то возможно им придется останавливать мощности, чтобы не допустить у себя затоваривания готовой продукции", – цитируют эксперта местные СМИ.
А перед этим хакеры взломали популярную российскую платежную систему. Платформа является единственным способом для россиян оплатить покупки в Aliexpress и Steam.