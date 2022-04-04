iPhone за 48 мільйонів та ще 9 найдорожчих телефонів у світі

За деякі моделі доведеться віддати всі статки / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові iPhone можуть коштувати понад 1000 доларів, що для більшості людей є великою сумою. Але не для власників телефонів із цього списку.

Насправді є мобільні телефони, продані за суми, що перевищують 1 мільйон доларів! І навіть iPhone за півтора мільйона гривень, який прикрасили зубом тиранозавра та 1024 діамантами, здасться дешевою дзвонилкою.

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10. VIRTUE SIGNATURE COBRA – 310 000 ДОЛАРІВ

Signature Cobra є частиною обмеженої серії з восьми телефонів, кожен з яких коштує 310 000 доларів.

Він був розроблений французькою ювелірною компанією Boucheron Vertu та зібраний вручну у Великій Британії.

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Крім того, що сам телефон позолочений, найяскравіша і декоративна деталь – кобра, яка обвивається навколо телефону, зроблена з чистого золота і містить 439 рубінів і два смарагди.

9. GOLDVISH REVOLUTION – 488 150 ДОЛАРІВ

Форма телефону помітно відрізняється від більшості, що трохи додає йому ексклюзивності.

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Крім того, він зроблений з білого та рожевого золота, тонкої шкіри, діамантів, а дисплей покритий захистом з сапфірового скла.

Крім цього, в телефон також вбудований знімний годинник від Fredric Jouvenot. Модель була випущена лімітованою серією в 32 екземпляри.

8. GRESSO LUXOR LAS VEGAS JACKPOT – 1 МЛН ДОЛАРІВ

Модель була випущена обмеженим тиражем лише з трьох одиниць. Кожен телефон має свій унікальний номер, вигравіруваний на задній панелі.

Він зроблений зі 180 грамів золота та чорних діамантів, кожен по 45,5 карата, а задня панель виготовлена ​​з цінних порід двохсотрічного африканського дерева.

Доповнює всю цю красу відполіровані сапфіри вагою 32 карати, що прикрашають кожну клавішу телефону.

7. GOLDVISH LE MILLION – 1 МЛН ДОЛАРІВ

На момент випуску Le Million потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найексклюзивніший і найдорожчий телефон у світі.

Телефон був розроблений Еммануелем Гейтом, дизайнером ювелірних прикрас та годинників.

Він виготовлений з 18-каратного білого золота та інкрустований 120-каратними діамантами класу ВВС-1, а його дисплей виготовлений із сапфірового скла. Усього було виготовлено три моделі.

6. DIAMOND CRYPTO SMARTPHONE – 1,3 МЛН ДОЛАРІВ

Більшість телефону зроблена з твердої платини, а логотип і кнопка "Додому" виготовлені з рожевого золота.

Крім того, в телефон інкрустовано 50 діамантів, зокрема 10 рідкісних синіх діамантів. А з боків він оздоблений елементами макассарського чорного дерева.

Крім суперрозкішної естетики, телефон отримав програмне забезпечення, яке було розроблене з використанням спеціальної технології шифрування для забезпечення безпеки конфіденційної інформації власника.

5. IPHONE 3G KINGS BUTTON – 2,5 МЛН ДОЛАРІВ

Телефон був розроблений австрійським дизайнером Пітером Аліссоном і складається з 18-каратного жовтого, білого та рожевого золота.

Смуга з білого золота, яка проходить по всьому краю телефону, прикрашена 138 діамантами.

А найважливішою та екстравагантною особливістю iPhone є діамант одинарного огранювання вагою 6,6 карата, який використовувався для заміни оригінальної кнопки "Додому".

4. GOLDSTRIKER IPHONE 3GS SUPREME – 3,2 МЛН ДОЛАРІВ

Безель iPhone прикрашений 136 діамантами, а логотип Apple на задній панелі телефону усіяний 53 діамантами.

Як і у Kings Button, Goldstriker також має діамант одинарного огранювання для кнопки "Додому", але цього разу він має колосальні 7,1 карата.

Купуючи Goldstriker iPhone 3GS Supreme, ви отримаєте міцну гранітну коробку, виготовлену з цільного шматка граніту і прикрашену високоякісною шкірою і кашмірським золотом.

3. STUART HUGHES IPHONE 4 DIAMOND ROSE EDITION – 8 МЛН ДОЛАРІВ

На сьогоднішній день випущено лише два телефони, кожен з яких був повністю налаштований для свого власника.

Телефон зроблений з цільного рожевого золота і включає п'ятсот 100-каратних діамантів, а логотип Apple прикрашають п'ятдесят три діаманти.

Як і в попередніх двох телефонах у нашому списку, кнопка "Додому" зроблена з рожевого діаманту цільної ограновки вагою 7,4 карата.

Також при покупці ви отримаєте гранітну коробку, як і у випадку з попередньою моделлю.

2. STUART HUGHES IPHONE 4S ELITE GOLD – 9,4 МЛН ДОЛАРІВ

Телефон ручної роботи покритий діамантами в 100 карат, а його задня панель та логотип виготовлені з 24-каратного золота.

Логотип також містить 53 діаманти, щоб надати йому додатковий вау-ефект, а кнопка "Додому" зроблена з діаманту одинарного огранювання вагою 8,6 карата.

У разі втрати цього діаманта ви абсолютно безкоштовно (раз вже заплатили 9,4 млн) отримаєте резервний діамант одинарного огранювання вагою 7,6 карата!

Також його особливістю є коробка, зроблена з твердої платини зі справжніми полірованими шматочками оригінальної кістки динозавра T-Rex.

1. FALCON SUPERNOVA IPHONE 6 PINK DIAMOND – 48,5 МЛН ДОЛАРІВ

Falcon Supernova – це персоналізований iPhone 6, представлений у 2004 році, він покритий 24-каратним золотом та прикрашений одним масивним рожевим діамантом на задній панелі.

Він також покритий платиною та оснащений технологією запобігання злому, щоб захистити інформацію власника від небажаних сторонніх очей.

Ця краса належить дружині найбагатшої людини Азії та власника індійської команди з крикету Мукеша Амбані Ніті Амбані.