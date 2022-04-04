iPhone за 48 миллионов и еще 9 самых дорогих телефонов в мире

За некоторые модели придется отдать все состояние / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые iPhone могут стоить более 1000 долларов, что для большинства людей является большой суммой. Но не для владельцев телефонов из этого списка.

На самом деле есть мобильные телефоны, которые были проданы за суммы, превышающие 1 миллион долларов! И даже iPhone за полтора миллиона гривен, который украсили зубом тираннозавра и 1024 бриллиантами, покажется дешевой звонилкой.

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10. VIRTUE SIGNATURE COBRA – 310 000 ДОЛЛАРОВ

Signature Cobra является частью ограниченной серии из восьми телефонов, каждый из которых стоит 310 000 долларов.

Он был разработан французской ювелирной компанией Boucheron Vertu и собран вручную в Великобритании.

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Помимо того, что сам телефон позолочен, самая яркая и декоративная деталь – кобра, которая обвивается вокруг телефона, сделана из чистого золота и содержит 439 рубинов и два изумруда.

9. GOLDVISH REVOLUTION – 488 150 ДОЛЛАРОВ

Форма телефона заметно отличается от большинства, что немного добавляет ему эксклюзивности.

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Кроме того, он сделан из белого и розового золота, тонкой кожи, бриллиантов, а дисплей покрыт защитой из сапфирового стекла.

Кроме этого, в телефон также встроены съемные часы от Fredric Jouvenot. Модель была выпущена лимитированной серией в 32 экземпляра.

8. GRESSO LUXOR LAS VEGAS JACKPOT – 1 МЛН ДОЛЛАРОВ

Модель была выпущена ограниченным тиражом всего из трех единиц. Каждый телефон имеет свой уникальный номер, выгравированный на задней панели.

Он сделан из сто восемьдесят граммов золота и черных бриллиантов, каждый по 45,5 карата, а задняя панель изготовлена ​​из ценных пород двухсотлетнего африканского дерева.

Дополняет всю эту красоту отполированные сапфиры весом 32 карата, украшающие каждую клавишу телефона.

7. GOLDVISH LE MILLION – 1 МЛН ДОЛЛАРОВ

На момент выпуска Le Million попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый эксклюзивный и самый дорогой телефон в мире.

Телефон был разработан Эммануэлем Гейтом, дизайнером ювелирных украшений и часов.

Он изготовлен из 18-каратного белого золота и инкрустирован 120-каратными бриллиантами класса ВВС-1, а его дисплей изготовлен ​​из сапфирового стекла. Всего было изготовлено три модели.

6. DIAMOND CRYPTO SMARTPHONE – 1,3 МЛН ДОЛЛАРОВ

Большая часть телефона сделана из твердой платины, а логотип и кнопка "Домой" сделаны из розового золота.

Кроме того, в телефон инкрустировано 50 бриллиантов, в том числе 10 редких синих бриллиантов. А по бокам он украшен элементами макассарского черного дерева.

Помимо суперроскошной эстетики, телефон получил ПО, которое было разработано с использованием специальной технологии шифрования для обеспечения безопасности конфиденциальной информации владельца.

5. IPHONE 3G KINGS BUTTON – 2,5 МЛН ДОЛЛАРОВ

Телефон был разработан австрийским дизайнером Питером Алиссоном и состоит из 18-каратного желтого, белого и розового золота.

Полоса из белого золота, которая проходит по всему краю телефона, украшена 138 бриллиантами.

А наиболее важной и экстравагантной особенностью iPhone является бриллиант одинарной огранки весом 6,6 карата, который использовался для замены оригинальной кнопки "Домой".

4. GOLDSTRIKER IPHONE 3GS SUPREME – 3,2 МЛН ДОЛЛАРОВ

Безель iPhone украшен 136 бриллиантами, а логотип Apple на задней панели телефона усеян 53 бриллиантами.

Как и у Kings Button, у Goldstriker также есть бриллиант одинарной огранки для кнопки "Домой", но на этот раз он имеет колоссальные 7,1 карата.

При покупке Goldstriker iPhone 3GS Supreme вы получите прочную гранитную коробку, изготовленную из цельного куска гранита и украшенную высококачественной кожей и кашмирским золотом.

3. STUART HUGHES IPHONE 4 DIAMOND ROSE EDITION – 8 МЛН ДОЛЛАРОВ

На сегодняшний день выпущено всего два телефона, каждый из которых был полностью настроен для своего владельца.

Телефон сделан из цельного розового золота и включает в себя пятьсот 100-каратных бриллиантов, а логотип Apple украшают пятьдесят три бриллианта.

Как и в предыдущих двух телефонах в нашем списке, кнопка "Домой" сделана из розового бриллианта цельной огранки весом 7,4 карата.

Также при покупке вы получите гранитную коробку, как и в случае с предыдущей моделью.

2. STUART HUGHES IPHONE 4S ELITE GOLD – 9,4 МЛН ДОЛЛАРОВ

Телефон ручной работы покрыт бриллиантами в 100 карат, а его задняя панель и логотип сделаны из 24-каратного золота.

Логотип также содержит 53 бриллианта, чтобы придать ему дополнительный вау-эффект, а кнопка "Домой" сделана из бриллианта одинарной огранки весом 8,6 карата.

В случае потери этого бриллианта вы совершенно бесплатно (раз уже заплатили 9,4 млн) получите резервный бриллиант одинарной огранки весом 7,6 карата!

Также его особенностью является коробка, сделанная из твердой платины с настоящими полированными кусочками оригинальной кости динозавра T-Rex.

1. FALCON SUPERNOVA IPHONE 6 PINK DIAMOND – 48,5 МЛН ДОЛЛАРОВ

Falcon Supernova – это персонализированный iPhone 6, представленный в 2004 году, он покрыт 24-каратным золотом и украшен одним массивным розовым бриллиантом на задней панели.

Он также покрыт платиной и оснащен технологией предотвращения взлома, чтобы защитить информацию владельца от нежелательных посторонних глаз.

Эта красота принадлежит жене самого богатого человека Азии и владельца индийской команды по крикету Мукеша Амбани Ните Амбани.