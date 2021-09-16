iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності

iOS 15 вийде 20 вересня

Слідом за презентацією iPhone 13 Apple анонсувала вихід нової операційної системи iOS 15 и iPadOS 15. Оновлення стане доступним вже 20 вересня.

Читайте також: IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: як виглядають і скільки коштують новинки від Apple

Оновлення включає в себе кілька нових функцій і змін, таких як оновлення FaceTime, нові зміни повідомлень і багато іншого.

Нову ОС буде підтримувати цілий ряд пристроїв, в тому числі і iPhone 6s, випущений ще в 2015 році! Весь список підтримуваних пристроїв нижче:

Реклама