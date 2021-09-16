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iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності

Олександр Трикіша
16 вересня, 13:45
Apple випустить нову операційну систему для своїх гаджетів. Встановити оновлення можна буде вже наступного тижня

iOS 15 вийде 20 вересня

Слідом за презентацією iPhone 13 Apple анонсувала вихід нової операційної системи iOS 15 и iPadOS 15. Оновлення стане доступним вже 20 вересня.

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Оновлення включає в себе кілька нових функцій і змін, таких як оновлення FaceTime, нові зміни повідомлень і багато іншого.

Нову ОС буде підтримувати цілий ряд пристроїв, в тому числі і iPhone 6s, випущений ще в 2015 році! Весь список підтримуваних пристроїв нижче:

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  • iPhone 6s і 6s Plus
  • iPhone SE (1-го покоління)
  • iPhone 7 і 7 Plus
  • iPhone 8 і 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS і XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro і 11 Pro Max
  • iPhone 12 mini і iPhone 12
  • iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max
  • iPhone SE (2-го покоління)
  • iPod touch (7-го покоління)

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