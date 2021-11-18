Instagram відмовився від автономної програми для обміну повідомленнями

Користувачі Instagram страждають від заниженої самооцінки / Фото: REUTERS
Цей крок дозволить Instagram зосередитися на обміні повідомленнями у своїй основній програмі, йдеться в заяві Meta.
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Випущений у 2019 році Threads спочатку позиціонувався як додаток для обміну повідомленнями, орієнтований на камеру, такий собі аналог Snapchat.
Це був спосіб спілкування з людьми, яких ви позначили в Instagram як близьких друзів.
Минулого року Instagram представив серйозний редизайн Threads, щоб зробити його більш доступним, дозволяючи користувачам надсилати повідомлення будь-кому, а не тільки близьким друзям.
Після закриття Threads деякі його функції будуть перенесені до основного додатку Instagram, пише cnet.com.
Перед цим Instagram відкрив для всіх користувачів функцію, доступну раніше лише обраним. Instagram оголосив, що стікери з посиланнями тепер доступні для всіх, хто користується функцією Stories.