Instagram відмовився від автономної програми для обміну повідомленнями

Користувачі Instagram страждають від заниженої самооцінки / Фото: REUTERS

Цей крок дозволить Instagram зосередитися на обміні повідомленнями у своїй основній програмі, йдеться в заяві Meta.

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Випущений у 2019 році Threads спочатку позиціонувався як додаток для обміну повідомленнями, орієнтований на камеру, такий собі аналог Snapchat.

Це був спосіб спілкування з людьми, яких ви позначили в Instagram як близьких друзів.

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Минулого року Instagram представив серйозний редизайн Threads, щоб зробити його більш доступним, дозволяючи користувачам надсилати повідомлення будь-кому, а не тільки близьким друзям.

Після закриття Threads деякі його функції будуть перенесені до основного додатку Instagram, пише cnet.com.

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Перед цим Instagram відкрив для всіх користувачів функцію, доступну раніше лише обраним. Instagram оголосив, що стікери з посиланнями тепер доступні для всіх, хто користується функцією Stories.