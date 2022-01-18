Індіана Джонс у космосі: на МКС запустили перший у світі археологічний проєкт

Археологи дісталися до космосу / Фото: Колаж: Сьогодні

Під керівництвом археологів дослідники спробують зрозуміти, як люди ставляться до предметів, із якими живуть у космосі.

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Космічні археологи будуть використовувати клейку стрічку, щоб визначити ділянки МКС розміром один метр, а потім використовуватимуть щоденні фотографії для вивчення того, як використовуються простори.

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"Замість того, щоб копати, щоб виявити нові шари ґрунту, які представляють різні епохи історії цього місця, ми щодня фотографуватимемо, щоб визначити, як вони використовуються і як вони змінюються з часом", – пояснив один із керівників проекту.

Наразі триває щоденна фотозйомка, яка триватиме протягом 60 днів, повідомляє phys.org.

Раніше у NASA продемонстрували процес тестування портативного біопринтера, який дозволяє астронавтам на МКС друкувати бинти із клітин власної шкіри.