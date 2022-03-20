Ілон Маск втрачає мільярди: як війна в Україні впливає на найбагатшу людину у світі

Бізнес Ілона Маска під загрозою / Фото: REUTERS

Маск надає Україні обладнання для супутникового інтернету Starlink, а також особисто викликає Путіна на дуель, але в найшвидшому завершенні війни в Україні американець має і свої інтереси.

Військові дії в Україні викликали серйозну нестачу компонентів для електромобілів та рекордне зростання ціни на нікель, ключовий компонент акумуляторів. Раніше ми писали, що у Європі зупиняють заводи Volkswagen та BMW через війну в Україні.

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Ілону Маску нема з чого збирати електромобілі / Фото: Getty Images

Маск зараз стоїть перед важким вибором: зупинити випуск електромобілів через брак нікелю або випускати автомобілі з менш продуктивною батареєю, розповіла директора по продуктам в Achilles Кеті Тэмблін.

Вона вважає, що різке зростання цін на нікель стимулюватиме виробників електромобілів до зниження якості своїх батарей, але це все одно не запобігає дефіциту електромобілів. А ще є проблема з чіпами, які виробляються за допомогою України.

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Ринок електромобілів зіткнувся з дефіцитом нікелю / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

На даний момент з ненікелевою батареєю може вироблятися тільки Tesla 3. Інші моделі Tesla, як і раніше, залежать від нікелю. Падіння продажів приведе до того, що Маск втратить мільйони, якщо не мільярди доларів.

Минулого тижня ціна нікелю на Лондонській біржі металів зросла на 76 відсотків до 50 925 доларів за тонну з довоєнних 55 000 доларів. Це найвищий показник за всю історію спостережень, пише express.co.uk.