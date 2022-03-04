Ілон Маск попередив: інтернет Starlink може стати метою окупантів

Тепер Starlink і в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Starlink вже працює в Україні систему перевірив столичний програміст.

Напередодні SpaceX оновив програмне забезпечення Starlink , щоб адаптувати роботу системи в Україні

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Але разом із тим Ілон Маск у Twitter попередив, що Росія може спробувати атакувати обладнання Starlink.

"Важливе попередження: Starlink – єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте з обережністю", – написав Маск.

Раніше з'явилося припущення, що передачі між наземними приймачами і супутниками можуть стати маяками для повітряних ударів. Аналітики зазначали, що Starlink ще не тестувався у бойових умовах.