Ілон Маск відправив у космос таємний шпигунський супутник США

Falcon 9 здійснив ще одну успішну місію / Фото: REUTERS

Сьогодні космічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила таємний супутник-шпигун для Національного розвідувального управління США (NRO).

Традиційно запуск ракети-носія Falcon 9 з космічним кораблем NROL-85 показували в прямому ефірі, але перервали її відразу після приземлення Falcon 9 на запит NRO через секретний характер місії.

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Тим часом верхній ступінь Falcon 9 продовжив свій шлях на орбіту, де у підсумку розгорне супутник NROL-85, пише space.com.

Можливо, супутник робитиме знімки території України, чим нині займається приватна компанія Maxar, але в неї не вистачає потужностей, щоб задовольняти свого головного замовника – Національне розвідувальне управління США.

Сьогоднішній запуск був 14-м у SpaceX 2022 року і другим трохи більше ніж за тиждень. 8 квітня Falcon 9 запустив Ax-1, першу в історії приватну місію на Міжнародну космічну станцію.