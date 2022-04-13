Компанія, яка працює на розвідку США, запустить нові супутники для стеження за Україною

За допомогою супутникових знімків відстежують переміщення російської армії та оцінюють збитки від війни

Maxar розпочав спостереження за Україною ще до початку війни / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після початку війни в Україні американська компанія Maxar почала отримувати більше замовлень на супутникові знімки території України.

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"З чотирма супутниками на орбіті часто не вистачає вільних потужностей", – сказав генеральний директор Деніел Яблонскі.

Maxar співпрацював зі спецслужбами США та союзними урядами ще до вторгнення Росії, щоб відстежувати пересування військ, а також надавати зображення на підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги.

Основні клієнти Maxar – Національне розвідувальне управління та Національне агентство геопросторової розвідки – більш ніж подвоїли закупівлю зображень над Україною з початку війни, повідомляє spacenews.com.

Maxar планує запустити своє угруповання із шести супутників WorldView Legion. Перші два планувалося відправити на орбіту на початку літа, але терміни можуть бути зсунуті через війну в Україні.

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Річ у тому, що космічні апарати мали перевозити українські літаки "Антонов", але більшість з них були знищені під час боїв у Гостомелі, зокрема й найбільший вантажний літак Ан-225 "Мрія".

За словами Яблонського, з початку війни Maxar також збільшив виробництво тривимірних карток українських міст, щоб допомогти оцінити збитки від російських атак. Також ми писали, що волонтери створюють 3D моделі пам'ятників на випадок знищення Росією.