Ілон Маск вивчатиме космос за допомогою продукції Apple

Ілон Маск запустить в космос цивільних з технікою Apple

Inspiration4 є першим повністю цивільним космічним польотом людини на орбіту, але також команда проводитиме медичні дослідження, щоб допомогти подальшому дослідженню космосу.

Дослідники відстежуватимуть і збиратимуть біомедичні дані членів екіпажу Inspiration4, що використовуватимуть Apple Watch Series 6, iPhone 12 Pro і iPad mini 4. До речі, презентація iPhone 13 відбудеться 14 вересня.

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Продукція Apple збиратиме дані про стан астронавтів, а потім дослідники зіставляють статистику життєдіяльності та навколишнього середовища, зібрані датчиками Apple і капсули Dragon, щоб побачити, наскільки їхня продуктивність відповідає їх різним фізіологічним реакціям, пише idropnews.com.

Apple Watch допоможуть освоювати космос / Фото: Pexels

Астронавти NASA проходять ретельну підготовку перед тим, як відправитися в космічні місії, але одна з цілей SpaceX – довести нас до точки, в якій звичайні люди зможуть подорожувати в космос без необхідності в повноцінній програмі навчання астронавтів.

Крім того, члени екіпажу також використовуватимуть iPhone 12 Pro для збирання даних і перегляду зображень з керованим штучним інтелектом системи сканування внутрішніх органів.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro / Фото: Apple

Метою тут буде з'ясувати, чи може iPhone використовуватися звичайною людиною для самостійного отримання зображень клінічного рівня без вказівок з боку наземної служби підтримки.

Зображення також нададуть "графік біологічних змін до і під час космічного польоту" для подальшого вивчення.

Дослідники сподіваються, що всі ці дані допоможуть їм дізнатися, як космічні подорожі впливають на звичайних здорових людей, на відміну від професійних астронавтів NASA.

Місія Inspiration4 намічена до запуску 14 вересня з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, Флорида. Екіпаж подорожуватиме в капсулі SpaceX Crew Dragon, яку використовують астронавти NASA, і обертатиметься навколо земної кулі близько трьох днів, перш ніж повернеться на Землю.