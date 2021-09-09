Илон Маск будет изучать космос с помощью продукции Apple

Илон Маск запустит в космос гражданских с техникой Apple

Inspiration4 является первым полностью гражданским космическим полетом человека на орбиту, но также команда будет проводить медицинские исследования, чтобы помочь дальнейшему исследованию космоса.

Исследователи будут отслеживать и собирать биомедицинские данные членов экипажа Inspiration4, использующих Apple Watch Series 6, iPhone 12 Pro и iPad mini 4. Кстати, презентация iPhone 13 состоится 14 сентября.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Продукция Apple будет собирать данные о состоянии астронавтов, а затем исследователи сопоставляют статистику жизнедеятельности и окружающей среды, собранные датчиками Apple и капсулы Dragon, чтобы увидеть, насколько их производительность соответствует их различным физиологическим реакциям, пишет idropnews.com.

Apple Watch помогут осваивать космос / Фото: Pexels

Астронавты NASA проходят тщательную подготовку перед тем, как отправиться в космические миссии, но одна из целей SpaceX – довести нас до точки, в которой обычные люди смогут путешествовать в космос без необходимости в полноценной программе обучения астронавтов.

Кроме того, члены экипажа также будут использовать iPhone 12 Pro для сбора данных и просмотра изображений из управляемой искусственным интеллектом системы сканирования внутренних органов.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro / Фото: Apple

Целью здесь будет выяснить, может ли iPhone использоваться обычным человеком для самостоятельного получения изображений клинического уровня без указаний со стороны наземной службы поддержки.

Изображения также предоставят "график биологических изменений до и во время космического полета" для дальнейшего изучения.

Исследователи надеются, что все эти данные помогут им узнать, как космические путешествия влияют на обычных здоровых людей, в отличие от профессиональных астронавтов NASA.

Миссия Inspiration4 намечена к запуску 14 сентября из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида. Экипаж будет путешествовать в капсуле SpaceX Crew Dragon, используемой астронавтами NASA, и будет вращаться вокруг земного шара около трех дней, прежде чем вернуться на Землю.