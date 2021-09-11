Huawei 21 жовтня представить світу свій флагман, який вважається кращим камерофоном у світі

Huawei представить P50 і P50 Pro 21 жовтня / Фото: Twitter

Свою презентацію Huawei проведе через місяць після того як Apple представить новий iPhone 13. Додамо, що в Китаї модель була представлена ще в липні і вже надійшла в продаж.

До речі, раніше ми писали, що у Apple проблеми в Китаї – їм хочуть заборонити виробляти нові iPhone і вимагають 10 мільярдів компенсації.

Флагман від Huawei виділяється своєю камерою і зараз вважається кращим камерофоном у світі за версією авторитетного видання DxOMark. В основній камері встановлені датчики зображення роздільною здатністю 50, 40, 13 і 64 Мп зі стократно наближенням.

P50 Pro оснащений 6,6-дюймовим зігнутим OLED-дисплеєм і може йти в комплекті з двома різними процесорами – Snapdragon 888 або Kirin 9000. Також на борту батарея на 4360 мАч, пише ixbt.com.

У Китаї ціни на модель Pro стартують від 926 доларів (24700 грн).

Крім цього, аналітики очікують, що буде представлена бюджетна лінійка смартфонів Nova 9. Про його характеристики поки мало що відомо.