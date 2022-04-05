Хакери злили в Мережу листування російських пропагандистських журналістів

Хакери злили переписку пропагандистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому хакерська група Anonymous зламала базу російського пропагандистського телеканалу, а тепер вони злили в загальний доступ вкрадену інформацію.

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Найцінніше – база даних із понад 900 тисяч листів, а також 4000 файлів співробітників холдингу.

Хакерам вдалося дізнатися, що співробітники ВДТРК отримували редакційні вказівки з Кремля і вносили до чорного списку експертів, які не дотримуються партійної лінії.

"За словами колишніх співробітників ВДТРК, кремлівські чиновники диктували, як висвітлювати новини, і вигадували гарячі фрази, які мають дискредитувати Україну. За словами колишніх співробітників, у той час як у редакторів зазвичай є свобода прийняття рішень, "там, де йдеться про велику політику, війну та мир, у нього свободи немає", – йдеться на сайті ddosecrets.com.

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У холдинг ВДТРК входять десятки різних ЗМІ, серед яких виділяються Росія 1 та Russia Today.

Раніше ми писали, що завдяки витоку даних російського постачальника їжі сплила квартира колишньої коханки Путіна. Квартира, до речі, має площу 400 кв. м. і коштує приблизно 170 млн. рублів!