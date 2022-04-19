Хакери завдали ще одного удару по військовій міцності Росії

Anonymous продовжують атакувати Росію / Фото: REUTERS

Хакерська група Anonymous заявила, що зламала базу даних будівельної компанії, яка працює над проєктами на користь Міноборони Росії.

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Метою кібератаки стало Головне Управління Облаштування військ. У мережу злили 15 600 листів компанії, які загалом важать 9,5 Гб.

ГУОВ є найбільшою багатопрофільною компанією, що діє на користь Збройних сил Росії.

До речі, компанія, здається, є прикриттям, адже її статутний капітал становить лише 10 тисяч рублів, а 49% її акцій належать підприємству "ГАРНІЗОН", назва якого каже сама за себе.

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Перед цим Anonymous зламали банк РФ і обіцяють "злити" 800 Гб даних. Клієнтами фінансової установи є російські олігархи.