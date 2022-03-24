Хакери Anonymous зламали Центральний банк Росії

Хакери зламали Центральний банк Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Хакерська група Anonymous зламала Центральний банк Росії. Вони планують опублікувати 35 тисяч файлів.

Відповідну заяву група написала у Twitter.

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Оприлюднити дані, серед яких є секретні угоди, мають упродовж 48 годин.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 тисяч файлів буде оприлюднено упродовж 48 годин із секретними угодами", – йдеться у повідомленні.

Хакерська група Anonymous зламала Центральний банк Росії. Фото: Anonymous

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Anonymous зламали сайт Росатома і передали привіт Путіну

Хакерська група Anonymous зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" і злила гігабайти даних.

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Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).

На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.

"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиїсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous в Twitter.

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