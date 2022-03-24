Хакеры Anonymous взломали Центральный банк России

Хакеры взломали Центральный банк России. Фото: коллаж "Сегодня"

Хакерская группа Anonymous взломала Центральный банк России. Они планируют опубликовать 35 тысяч файлов.

Соответствующее заявление группа написала в Twitter.

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Обнародовать данные, среди которых есть секретные соглашения, должны в течение 48 часов.

"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тысяч файлов будет обнародован в течение 48 часов с секретными соглашениями", – говорится в сообщении.

Хакерская группа Anonymous взломала Центральный банк России. Фото: Anonymous

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Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину

Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.

Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).

На каждом из этих сайтов была добавлена ​​новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.

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"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.

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