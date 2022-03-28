Хакери Anonymous злили секретний наказ Міноборони РФ про війну в Україні

У Росії незадоволені, що солдати здаються у полон / Фото: Колаж: Сьогодні

У ньому йдеться, що Росія готує серію фейкових відео та фото з метою дискредитувати українську армію через збільшення випадків здачі російських військовослужбовців у полон.

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У наказі йдеться про таке:

1. Розробити та поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдської поведінки військовослужбовців Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України до полонених, які виявили добровільне бажання здатися у полон.

2. Розробити та поширити серію графічних матеріалів з доказами фактів використання підставних осіб під час знімання брифінгів узятих в полон військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Також спростувати факт використання Збройними силами Російської Федерації військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом.

3. Забезпечити інформаційний супровід матеріалів у коментарях, основним аргументом зазначати порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

У Мережі звернули увагу ще один цікавий факт: наказ підписав тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони російської федерації генерал Дмитро Булгаков. А де ж Шойгу?

Міністр оборони Сергій Шойгу зник із середини березня і з'явився на людях лише один раз. Полковник СБУ Роман Костенко пояснив, що сталося із Шойгу.