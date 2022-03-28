Хакеры Anonymous слили секретный приказ Минобороны РФ о войне в Украине

В России недовольны, что солдаты сдаются в плен / Фото: Коллаж: Сегодня

В нем говорится, что Россия готовит серию фейковых видео и фото с целью дискредитировать украинскую армию в связи с увеличением случаев сдачи российских военнослужащих в плен.

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В приказе говорится:

1. Разработать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного поведения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и националистических формирований на территории Украины в отношении пленных, которые изъявили добровольное желание сдаться в плен.

2. Разработать и распространить серию графических материалов, с доказательствами фактов использования подставных лиц во время сьемок брифингов взятых в плен военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Также, опровергнуть факт использования Вооруженными Силами Российской Федерации военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

3. Осуществить информационное сопровождение материалов в комментариях, основным аргументом указывать нарушение женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В Сети обратили внимание на еще один интересный факт – приказ подписал временно исполняющий обязанности министра обороны российской федерации генерал Дмитрий Булгаков. А где же Шойгу?

Министр обороны Сергей Шойгу пропал с середины марта и появился на публике лишь один раз. Полковник СБУ Роман Костенко объяснил, что произошло с Шойгу.