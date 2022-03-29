Google заборонив називати війну в Україні війною

Google готується до закриття офісу у Росії / Фото: REUTERS

Підрядники, які працюють з Google над перекладом тексту компанії для російського ринку, отримали від свого клієнта оновлення: війну в Україні не можна називати війною. Хоча у Росії вже заблокували роботу сервісу Google Новини.

"Війна Росії проти України більше не може називатися війною, а лише розпливчато називатися "надзвичайними обставинами", – йдеться у листі Google.

Внутрішній електронний лист був надісланий керівництвом фірми, яка перекладає корпоративні тексти та інтерфейси додатків для Google та інших клієнтів.

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В інструкціях також зазначалося, що слово "війна" має далі використовуватися на інших ринках і що зміна політики була спрямована на те, щоб Google дотримувався російського закону про цензуру, ухвалений одразу після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на початку березня в Росії ухвалили закон, яким передбачається 15 років позбавлення волі за поширення так званої неправдивої інформації про російські збройні сили.

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Раніше російським виробникам смартфонів заборонили встановлювати Android. А незабаром у Росії можуть заборонити продавати будь-які смартфони з операційною системою Android.