Це виглядало так реально: гігантський айсберг виявився ілюзією

Айсберг біля берегів Канади виявився міражем. Фото Сімона Енгельс

Не встиг світ відійти від зникнення найбільшого у світі айсбергу як інший шматок льоду наробив шороху в Мережі. Сімона Енгельс прийшла зробити кілька красивих фотографій вечірнього заходу сонця, але впала в ступор, коли навела об'єктив у бік протоки Джорджія.

"Це була величезна, блискуча, тривимірна конструкція. Це виглядало так реально", – ділилася враженнями дівчина після побаченого.

Енгельс припустила, що це міг бути великий шматок льоду, що відколовся від берегів Аляски і чудовим чином пройшов через вузькі протоки. Але такий величезний айсберг точно б потрапив у новини.

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На жаль, поряд не було нікого, хто міг би підтвердити побачене. Тому Симона зробила фото айсберга та ще близько півгодини спостерігала за ним, перш ніж він зник з поля зору.

Прийшовши додому, фотограф поділилася зображенням у Мережі, сподіваючись отримати пояснення. Незабаром після того, як фото стало вірусним, розкрилася таємниця походження айсбергу, повідомляє theguardian.com.

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Насправді вона дивилася на гірський хребет Чим на материковій частині Британської Колумбії, майже в 200 км від місця, де стояла Енгельс. Побачити цю точку вона не змогла б через кривизну Землі. Але як це можливо?

Ілюзія була викликана так званим "вищим міражем", який ще називають "фата-моргана".

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"Фата-моргана – це оптичне явище в атмосфері, яке виникає в тих випадках, коли в нижніх шарах атмосфери внаслідок різниці температур утворюється кілька шарів повітря різної щільності, здатних давати дзеркальні відображення, пише wikipedia.

Найяскравіший приклад – кораблі, що ширяють над океаном. Два такі випадки було помічено минулого року.