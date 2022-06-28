Франція поставить Україні плаваючі бронетранспортери VAB: що відомо

Бойова маса бронетранспортера складає майже 14 т. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна поставить Україні "значну кількість" бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва, відомих як VAB.

Про це пише CNN.

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"Щоб швидко пересуватися в районах, що перебувають під обстрілом супротивника, арміям потрібна бронетехніка. Франція поставить у значній кількості транспортні машини цього типу VAB", – сказав він, не повідомивши, коли техніка буде доставлена.

Крім цього, Лекорню додав, що Франція також вивчає можливість постачання протикорабельних ракет Exocet французького виробництва в Україну.

Сьогодні розібралися, що за VAB відправлять Україні.

Нова техніка

Як зазначається, VAB – це колісний бронетранспортер та машина підтримки. Він був розроблений компаніями Saviem та Renault на замовлення французької армії. Серійне виробництво бойової машини ведеться з 1976 року.

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Водночас було випущено понад 5000 машин цього типу в різних варіантах – як на базовому двовісному шасі, так і на тривісному. Близько 4000 з випущених машин надійшли на озброєння французької армії, яка використовувала їх у війні в Перській затоці, а також у багатьох миротворчих місіях.

Крім цього, VAB активно поставляється на експорт і перебуває на озброєнні приблизно 15 інших країн.

VAB 3-го інженерного полку на параді на честь Дня взяття Бастилії, 14 липня 2010 року. Фото – Вікіпедія.

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Характеристики бронетранспортера:

бойова маса – 13,6 т;

довжина корпусу – 5980 мм;

ширина – 2490 мм;

висота – 2060 мм;

колія – 2035 мм;

кліренс – 400 мм;

тип броні – сталева катана;

лоб корпусу – захищений від 7,62-мм бронебійних куль;

борт корпусу – захищений від 7,62-мм бронебійних куль;

корма корпусу – захищена від 7,62-мм бронебійних куль;

озброєння – кулемети 1×12,7-мм на більшості машин;

тип двигуна – рядний, 6-циліндровий дизельний;

модель двигуна – Renault MIDR 062045;

потужність двигуна – 300 л. с.;

швидкість по шосе – 110 км/год ;

; запас ходу по шосе – 1000 км;

долання підйому – 30 град;

долання стінки – 0,5 м;

долання броду – плаває.

Цікаво, що екіпаж бойової машини складається всього з двох осіб, проте у бронетранспортері можуть розміститися і 10 десантників.

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