ФБР знешкодило мережу російських військових хакерів

ФБР прикрило мережу хакерів російських розвідників / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

ФБР вивело з ладу тисячі маршрутизаторів та брандмауерів російських військових хакерів, захопивши інфраструктуру, яку використала російська розвідка.

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Операцію охрестили запобіжним кроком, спрямованим на те, щоб російські хакери не змогли використати зламані пристрої у "ботнеті" – мережі зламаних комп'ютерів, які можуть бомбардувати інші сервери шахрайським трафіком, пише Reuters.

Цільовий ботнет контролювався за допомогою шкідливого програмного забезпечення під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США та Великобританії ще наприкінці лютого приписали одній з хакерських груп російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували у проведенні кібератак.

Cyclops Blink був розроблений для захоплення пристроїв, вироблених WatchGuard Technologies Inc (WTCHG.UL) та ASUSTeK Computer Inc (2357.TW), згідно з дослідженнями приватних фірм з кібербезпеки.

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Він надає російським службам доступ до цих зламаних систем, пропонуючи можливість віддалено ексфільтрувати або видаляти дані або настроювати пристрої проти третіх осіб.

Перед цим хакери зламали камери відеоспостереження Кремля. Підписники вважають, що хакери передчасно похвалилися своєю роботою, завадивши зібрати важливу інформацію.