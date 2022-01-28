Фан створив бота та стежить за перельотами Маска: той місяцями вимагає припинити

Ілон Маск поки не заплатив Джеку Суїні, але той уже згоден на стажування

Засновник SpaceX ще в 2021 році намагався заплатити Джеку Суїні за видалення акаунту в Twitter під назвою @ElonJet, який відстежує приватний літак "Маска" по всьому світу.

Читайте також: Що за нісенітниця: Twitter розлютив Ілона Маска аватарами з метавсесвіту

Реклама

Мільярдер запропонував Джеку 5 тисяч доларів за те, що той видалить обліковий запис і допоможе директору технокомпаній у тому, щоб за ним не стежили "божевільні", пише Protocol.

Маск наполягає, що обліковий запис повинен бути знищений, адже він створює особисту загрозу безпеці.

ТОРГІВЛЯ ЗА TESLA

Він запитав Джека, скільки він заробляє на облікових записах у Твіттері, і той відповів, що не більше 20 доларів на місяць. Проте за ціною вони не зійшлися.

Реклама

Студент натякнув, що до 5 тисяч можна було дописати ще один нуль, тобто, 50 тисяч могло б вистачити.

"Я вклав у це багато праці, і 5 тисяч доларів справді недостатньо", – відмовився Суїні.

За словами Суїні, суми в 10 разів більше йому можна було б допомогти з коледжем або ж навіть купити машину мрії – Model 3 від Tesla.

Реклама

Мільярдер обіцяв подумати про 50 тисяч доларів, але й досі він не заплатив Суїні жодної копійки.

Читайте також: Марсу потрібні колонізатори: Маск наїхав на ООН через народжуваність

Джек, втім, не засмучується: він навчився програмувати, завів багато передплатників та познайомився з самим Маском, на якого він рівнявся протягом багатьох років.

ЗА ким слідкують боти

@ElonJet – один з 15 облікових записів для відстеження польотів, створених Суїні, керованих ботами, які створюють твіти щоразу, коли літак злітає чи приземляється.

Кожен із них стежить за відомою людиною, пов'язаною зі світом IT, включаючи Білла Гейтса та Джеффа Безоса. Найпопулярнішим став трекер Маска – на нього підписалися 83 тисячі людей.

Схоже, популярність облікового запису налякала мільярдера.

"Мені не подобається ідея бути застреленим психом", – сказав він.

ЧЕКАЄ СТАЖУВАННЯ

Як тільки Суїні пояснив Маску, де він знаходить дані, підприємець був здивований тим, наскільки все це було доступним та примітивним.

Останнього разу Маск та Суїні спілкувалися минулої середи, коли Суїні сказав, що він віддав би перевагу стажуванню над платою за видалення акаунта.

Маск не відкривав повідомлення, каже Суїні, але він не ображається. Насправді він думає, що знає, чому мільярдер замовк.

"Я думаю, що він у відпустці на Гаваях, якщо ви перевірите ElonJet".

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів, де працюватимуть перші Tesla-bot і припустив, що їх спеціалізація буде розширюватися з часом.