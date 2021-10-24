Це Крим, Україна! Астронавт показав красу України з космосу

Тома Песке сфотографував українське озеро з космосу / Фото: Twitter

У себе в Twitter Песке показав, яке на вигляд знамените Лемурійське озеро з космосу. Підписники астронавта припустили, що незвичайний колір озера обумовлений наявністю поблизу хімічних заводів.

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"Солоні озера на Кримському півострові. Трохи суботніх кольорів", – поділився емоціями астронавт.

Лемурійське озеро лежить на кордоні Херсонської області та АР Крим, тимчасово окупованої Росією. Незвичайний рожевий колір озеро отримало через життєдіяльність водоростей дуналіела солоноводна, які під впливом сонця виробляють бета-каротин.

Лемурійськіє озеро. Фото: Wikipedia

Раніше Тома Песке сфотографував Київ з космосу. На знімках можна побачити багато знайомих для киян об'єктів. Астронавт згадав, як раніше вже фотографував столицю України. Останній раз це було взимку, коли Дніпро був укритий кригою.