Это Крым, Украина! Астронавт показал красоту Украины из космоса

Тома Песке сфотографировал украинское озеро из космоса / Фото: Twitter

У себя в Twitter Песке показал, как выглядит знаменитое Лемурийское озеро из космоса. Подписчики астронавта предположили, что необычный цвет озера обусловлен наличием поблизости химических заводов.

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"Соленые озера на Крымском полуострове. Немного субботних красок", – поделился эмоциями астронавт.

Лемурийское озеро находится на границе Херсонской области и АР Крым, временно оккупированной Россией. Необычный розовый цвет озеро получило благодаря жизнедеятельности водорослей дуналиелла солоноводная, которые под действием солнца производят бетакаротин.

Лемурийское Озеро. Фото: Wikipedia

Ранее Тома Песке сфотографировал Киев из космоса. На снимках можно увидеть много знакомых для киевлян объектов. Астронавт вспомнил, как ранее уже фотографировал столицу Украины. Последний раз это было зимой, когда Днепр был покрыт льдом.