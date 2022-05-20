Техно
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Техно

Крижані гіганти "наступають на п'яти" – чому наступна флагманська космічна місія буде не на Марс

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уран удостоїться наступної великомасштабної космічної дослідницької місії. Обійдеться задоволення в 4,2 мільярда доларів США і відбудеться через 10 років
Наступна флагманська космічна місія буде на крижаний гігант - Уран
Наступна флагманська космічна місія буде на крижаний гігант - Уран

Крижані гіганти – так вчені називають планети Уран і Нептун, єдиний клас планет у Сонячній системі, який не мав спеціального орбітального туру. Вчені збираються виправити ситуацію: виграв Урран, космічна місія вартістю 4,2 мільярда доларів буде запущена у 2031 року.

Також ми писали, що посадковий модуль НАСА, марсохід InSight Mars закінчує свою місію на Червоній планеті Отже, десятирічне дослідження планетології виходить поза межі Марса і межі Сонячної системи.

Реклама

Вражаюче видовище: інфрачервона мозаїка супутника Сатурна – Енцелада
Вражаюче видовище: інфрачервона мозаїка супутника Сатурна – Енцелада

Керівники дослідження заявили, що в ході їх обговорень стало ясно, що в центрі уваги наступної великої флагманської місії має бути дві найменш вивчені планети Сонячної системи, Уран та Нептун.

Обидві планети відвідав лише один космічний корабель: "Вояджер-2", який пролетів повз Уран у 1986 році та Нептун у 1989 році. Вчені називають обох "крижаними гігантами", оскільки вони менші за газові гіганти Юпітера і Сатурна, а всередині може бути суміш каменю і льоду.

Реклама

Це єдиний клас планет у Сонячній системі, у якого не було спеціального орбітального туру, – сказав Робін Кануп з Південно-Західного дослідницького інституту, один із співголов керівного комітету дослідження. гігантів та походження Сонячної системи.

Ключовим питанням стало питання, чи відправляти місію на Уран чи Нептун. Тут технічна готовність схилила чашу терезів на користь місії на Уран.

Для Uranus Orbiter і Probe у нас є життєздатна наскрізна концепція місії прямо зараз на доступних ракетах-носіях, – сказав Кануп, – Для цієї місії не потрібні нові технології.

Місія вартістю 4,2 мільярда доларів, яка буде запущена вже в 2031 році на ракеті-носія Falcon Heavy або аналогічній великій ракеті-носія, повинна вивести великий космічний корабель на орбіту навколо Урану. Це допоможе вивчити крижаного гіганта, його супутників та кілець, а також відправити зонд у атмосферу планети.

Також ми писали, як позбутися російської видачі в Google та YouTube.

Реклама

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Гравці ридали, благаючи його закінчити тренування: Шевченко – про роботу з Лобановським Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Крижані гіганти "наступають на п'яти" – чому наступна флагманська космічна місія буде не на Марс Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Корисні додатки під час війни
Для вашого смартфону

Дія. Крім цифрових документів, програма дозволяє віддалено оформити допомогу переселенцям

Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

TacticMedAid. Довідник з медичної допомоги при пораненнях як для цивільних, так і військових. Для використання методів не потрібно мати спеціальної освіти

Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

1 /2
Завантажити
Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

1 /2
WAR GAMES
Ігри про війну в Україні
Грати
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

1 /2
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30158.65

Binance Coin (BNB)

307.52

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.55

Theta (THETA)

1.29

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти