Довгоочікувані планшет і навушники: коли вийдуть і якими будуть новинки від Apple 2022

Apple покаже новий ноутбук вже найближчими місяцями, а навушники вийдуть до кінця року

Зате довгоочікувані бездротові навушники Apple AirPods Pro 2 ми точно побачимо вже восени 2022 року.

Читайте також: iPhone 13 втратив функцію шумозаглушення при дзвінках: у чому причина

Реклама

Крім того, компанія Apple планує оновити не лише базовий iPad та iPad Air, а й топову модель iPad Pro, пише інсайдер @dylandkt в Twitter.

Новинка вийде на ринок у двох розмірах: з екранами в 11 дюймів та 12,9 дюймів. Обидві моделі поставлятимуться з матрицею miniLED.

Планшету обіцяють підтримку бездротової зарядки за допомогою магнітної технології MagSafe, але є питання щодо можливостей її роботи. Ходять чутки, що її може не бути.

Реклама

iPad Pro отримає новий фірмовий чіп M2, який буде побудований за 3-нанометровим техпроцесом.

Окрім планшета, ми побачимо новий MacBook Air найближчими місяцями та 14-дюймовий MacBook Pro з чіпсетом M2 у другій половині 2022 року. TWS-навушники AirPods Pro 2 покажуть наприкінці 2022 року.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі скаржаться на серйозний дефект iPhone 13 : рятує лише заміна