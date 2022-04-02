Видобуток біткойнів у 3 рази дорожчий, ніж видобуток золота

Видобувати біткоїн стало дорожче, ніж золото / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Для створення біткойнів вартістю 1 долар потрібно до 17 мегаджоулів (МДж) енергії. На видобуток такої кількості золота знадобиться всього 5 МДж, що у 3,4 разу менше.

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Після різкого зростання кількості користувачів вуглецевий слід біткойна нині приблизно 15 разів перевищує викиди золота. При видобутку 1 біткойна виділяється близько 191 тонни вуглекислого газу, у той час як при видобуванні золота вартістю 1 біткойн виділяється лише близько 13 тонн.

Курс біткоїну б'є рекорди / Фото: Reuters

Для порівняння: викиди вуглецю від 1 біткойну еквівалентні більш ніж 1,6 мільйонам транзакцій VISA, пише banklesstimes.com.

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Поки що всі спроби зробити майнінг біткойнів "зеленим" не мали успіху. Більше того, видобуток біткойнів став менш екологічним після заборони Китаю на криптовалюту в серпні минулого року.

До заборони майнінгу в Китаї використовували гідроенергію для видобутку біткойнів, особливо в дощовий сезон. Це дуже допомагало зберегти екологічність майнінгу біткойнів.

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Раніше ми писали, що в Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії . Міністерство цифрової трансформації запустило веб-сайт для збору криптовалюти для підтримки України у боротьбі з російським окупантом.