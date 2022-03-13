Навіть не помітять: яку частку ринку втратять великі корпорації, які пішли з Росії

Міжнародні корпорації навіть не помітять відхід з Росії / Фото: REUTERS

З точки зору сухих цифр Росія та Україна разом узяті, хоч і є великими країнами, не становлять великого відсотка від загальних світових витрат на технології. Інша річ, що війна паралізує виробництво техніки у всьому світі.

У сумі на них припадає лише 5,5% європейських витрат на технології та всього 1% світових витрат на технології, пише techcrunch.com.

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За даними Canalys, на частку Росії припадає 20% європейського ринку смартфонів і 8% ринку ПК. Apple лідирує з 17% російського ринку ПК, поділяючи це лідерство із Lenovo. HP має 15%. Але водночас ці цифри становлять близько 2% загального обсягу продажів цих компаній.

Що стосується смартфонів, то лідирує на ринку Xiaomi з 31%, за ним слідує Samsung (27%) і Apple (11%). Це склало 2% від загального обсягу продажів Apple і 4% від продажів Samsung у світі – не така вже й велика втрата.

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А для таких техногігантів як Amazon, Microsoft та Google втрата російського ринку – крапля у морі. На частку Росії припадає лише 1% від загального обсягу бізнесу цих компаній.

Отже, сміливо можна сказати, що на глобальний ринок відхід корпорацій із Росії істотно не вплине. А ось для самих росіян це буде катастрофою. І навіть замінити китайською технікою не вдасться, адже Huawei та Xiaomi вже скоротили поставки до Росії.

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Хоча, за інформацією закордонних ЗМІ, уряд Китаю тисне на керівництво Lenovo, щоб воно скасувалов свої санкції.