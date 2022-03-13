Даже не заметят: какую долю рынка потеряют крупные корпорации, ушедшие из России

Международные корпорации даже не заметят уход из России / Фото: REUTERS

С точки зрения сухих цифр Россия и Украина вместе взятые, хотя и являются крупными странами, не составляют большой процент от общих мировых расходов на технологии. Другое дело, что война парализует производство техники во всем мире.

В сумме на них приходится только 5,5% европейских расходов на технологии и всего 1% мировых расходов на технологии, пишет techcrunch.com.

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По данным Canalys, на долю России приходится 20% европейского рынка смартфонов и 8% рынка ПК. Apple лидирует с 17% российского рынка ПК, разделяя это лидерство с Lenovo. HP имеет 15%. Но в то же время эти цифры составляют около 2% от общего объема продаж этих компаний.

Что касается смартфонов, то лидирует на рынке Xiaomi с 31%, за ним следует Samsung (27%) и Apple (11%). Это составило 2% от общего объема продаж Apple и 4% от продаж Samsung в мире – не такая уж большая потеря.

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А для таких техногигантов как Amazon, Microsoft и Google потеря российского рынка – капля в море. На долю России приходится лишь 1% от общего объема бизнеса этих компаний.

Так что смело можно сказать, что на глобальный рынок уход корпораций из России существенно не повлияет, а вот для самих россиян это будет катастрофой. И даже заменить китайской техникой не получится, ведь Huawei и Xiaomi уже сократили поставки в Россию.

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Хотя, по информации зарубежных СМИ, правительство Китая давит на руководство Lenovo, чтобы оно отменило свои санкции.