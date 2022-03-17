Ціна путінського вторгнення: техніка Apple подорожчала в Росії на 142 відсотки

В Росії ще можна купити техніку Apple, але по захмарним цінам / Фото: REUTERS

З початку вторгнення Росії в Україну Apple ввела санкції та закрила свій бізнес у РФ. Відразу після цього ціни на "яблучну" техніку злетіли з космічною швидкістю.

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Найбільш популярні моделі ноутбуків від Apple подорожчали на 46-142 відсотки, йдеться у дослідженні. Price.ru.

Зараз найдешевший макбук коштуватиме 144 тисячі рублів. А Pro-версія вже стартує від 1 415 000 рублів. Для порівняння: стільки коштує нова модель Lada Largus.

Ціна на iPhone, що найбільше продаються, піднялася на 24-34%, а планшетів – на 13-34%. Наприклад, iPhone 13 mini стартує від 82 тисяч рублів, а найдорожчий iPhone 13 Pro Max обійдеться в 184 тисячі рублів.

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До речі, раніше ми писали, що російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва. Головний офіс Samsung оголосив про запровадження санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, але російський підрозділ не став слухати свого керівництва і фактично відколовся від компанії.