Бункерний дід погрожує: чим "добрі" ракети, які Україна отримає від Великої Британії та США

Ракети M270, які Україна отримає від Великої Британії та США, налякали Путіна

Росія обіцяє "відповісти" на нову зброю, відправлену в Україну, завдавши ударів по урядових будівлях та транспортній інфраструктурі. Паніку у бункерного діда викликала заява міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, який оголосив вчора, 6 червня, що вони надішлють Україні невстановлену кількість пускових установок M270.

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Також ми писали про санкції у справі: російські техногіганти не можуть купити навіть уживане обладнання. Жахлива зброя, яку дають Україні, може з високою точністю вражати цілі на відстані до 80 км. Рішення було погоджено зі США, які також надсилають в Україну аналогічну систему High Mobility Artillery Rocket System HIMARS.

США відправляють в Україну ракети з високоточним наведенням – систему High Mobility Artillery Rocket System HIMARS

Ці ракети з високоточним наведенням можуть вражати цілі на відстані до 70 км (45 миль). Це набагато далі, ніж будь-яка зброя, яку нині використовує українська армія.

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Велика Британія підтримує Україну в цій боротьбі і відіграє провідну роль у забезпеченні ваших героїчних військ життєво важливою зброєю, яка їм потрібна для захисту своєї країни від неспровокованого вторгнення, – заявив Уоллес. – Якщо міжнародна спільнота продовжить свою підтримку, я вірю, що Україна може перемогти.

Але це явно сколихнуло Росію: у відповідь рашисти пообіцяли відповісти на постачання Україні реактивних систем залпового вогню та ракет великої дальності ударами по об'єктах транспортної інфраструктури та урядових будівель.

Також ми писали, що Росія озвучила список товарів, які можна ввозити в країну контрабандою.