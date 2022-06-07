Бункерный дед угрожает: чем хороши ракеты, которые Украина получит от Великобритании и США

Ракеты M270, которые Украина получит от Великобритании и США, напугали Путина / Фото: Express.co.uk

Россия обещает "ответить" на новое оружие, отправленное в Украину, нанеся удары по правительственным зданиям и транспортной инфраструктуре. Панику у бункерного деда вызвало заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который объявил вчера, 6 июня, что они отправят Украине неустановленное количество пусковых установок M270.

Реклама

Также мы писали про санкции в деле: российские техногиганты не могут купить даже подержанное оборудование. Ужасающее рашистов оружие, которое дают Украине, может с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км. Решение было согласовано с США, которые также отправляют в Украину аналогичную систему High Mobility Artillery Rocket System HIMARS.

США отправляют в Украину ракеты с высокоточным наведением – систему High Mobility Artillery Rocket System HIMARS / Фото: Express.co.uk

Эти ракеты с высокоточным наведением могут поражать цели на расстоянии до 70 км (45 миль) — намного дальше, чем любое оружие, которое в настоящее время использует украинская армия.

Реклама

Великобритания поддерживает Украину в этой борьбе и играет ведущую роль в снабжении ваших героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны от неспровоцированного вторжения, – заявил Уоллес. – Если международное сообщество продолжит свою поддержку, я верю, что Украина может победить.

Но это явно всколыхнуло Россию: в ответ рашисты пообещали ответить на поставку Украине реактивных систем залпового огня и ракет большой дальности ударами по объектам транспортной инфраструктуры и правительственным зданиям.

Также мы писали, что Россия озвучила список товаров, которые можно ввозить в страну контрабандой.