Майбутнє вже тут: в Австралії провели першу гонку на автомобілях, що літають

В Австралії провели драг-рейсинг на літаючих автомобілях / Фото: Twitter

Два літаючі автомобілі, більше схожі на дрон, змагалися у швидкості в пустелі Австралії. До речі, раніше ми писали, що літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки.

Пілотований MK3 Speeder Airspeeder важить 100 кг і оснащений електричною трансмісією потужністю 96 кВт, що дозволяє розвивати максимальну швидкість до 201 км/год.

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Компанія також працює над MK4, своїм першим гоночним автомобілем, що пілотується людиною, який має дебютувати наступного року.

Під час презентації своїх прототипів у червні цього року компанія оголосила, що цього року розпочне серію дистанційних перегонів під назвою EXA, а потім 2022 року запустить пілотну гоночну серію eVTOL Grand Prix.