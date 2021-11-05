Будущее уже здесь: в Австралии провели первую гонку на летающих автомобилях

В Австралии провели драг-рейсинг на летающих автомобилях / Фото: Twitter

Два летающих автомобиля, больше похожих на дрон, соревновались в скорости в пустыне Австралии. Кстати, ранее мы писали, что летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности.

Пилотируемый MK3 Speeder Airspeeder весит 100 кг и оснащен электрической трансмиссией мощностью 96 кВт, что позволяет ему развивать максимальную скорость до 201 км/ч.

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Компания также работает над MK4, своим первым гоночным автомобилем, пилотируемым человеком, который должен дебютировать в следующем году.

Во время презентации своих прототипов в июне этого года компания объявила, что в этом году начнет серию дистанционных гонок под названием EXA, а затем в 2022 году запустит пилотную гоночную серию eVTOL Grand Prix.