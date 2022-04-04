Завдяки витоку даних російського постачальника їжі спливла квартира колишньої коханки Путіна

Вспливла таємна квартира коханки Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Масовий витік даних з російської служби доставки їжі "Яндекс Їжа" виявив адреси доставки, номери телефонів та імена деяких працівників ФСБ та ГРУ, а також таємну квартиру Путіна.

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Інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, вивчило базу даних та зуміло ідентифікувати людину, яка контактувала з ФСБ при організації отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Дослідники також вивчили інформацію про номери телефонів, що належать особам, пов'язаним з Головним розвідувальним управлінням Росії (ГРУ) або іноземною військовою розвідкою країни, пише theverge.com.

А вишнею на торті стало виявлення таємної квартири колишньої коханки президента РФ Володимира Путіна Світлани Кривоногих. За даними російського політика Любові Соболь, на цю адресу їхня донька Луїза Розова замовляла їжу.

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Квартира, до речі, має площу 400 кв. м. і коштує приблизно 170 млн рублів!

До речі, результат розслідування – це і є прикладом того, як Росія збирає розвіддані з ваших соцмереж. Тому не можна розміщувати важливі дані у відкритому доступі.