Без технологій і навіть без поїзда: хакери атакують "Російські залізниці"

Хакери атакують РЖД / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери намагаються паралізувати весь сервіс "Російських залізниць" (рос. – РЖД) – від офіційного сайту до платіжної системи, щоб росіяни навіть не змогли придбати квитки.

У відповідь РЖД обмежили доступ до мереж WI-FI у поїздах, пише Інтерфакс.

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Разом з атакою на РЖД українські (і не тільки) хакери обрушилися на сервіси, що проводять держзакупівлі. У тематичних групах вони вже оприлюднюють результати своєї успішної роботи.

Раніше ми писали, що група хакерів оголосила Росії війну після вторгнення армії Путіна в Україну. Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу, заблокувавши доступ до супутників-шпигунів, хоча відомство це і заперечувало.

Також ми писали, що хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ: на відео показують замість трансляції РосТБ кадри війни в Україні.