Без технологий и даже поезда: хакері атакуют "Российские железные дороги"

Хакеры атакуют РЖД / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры пытаются парализовать весь сервис РЖД – от официального сайта до платежной системы, чтобы россияне даже не смогли приобрести билеты.

В ответ РЖД ограничил доступ к сетям WI-FI в поездах, пишет Интерфакс.

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Вместе с атакой на РЖД украинские и не только хакеры обрушились на сервисы, занимающиеся госзакупками. В тематических группах они уже публикуют результаты своей успешной работы.

Ранее мы писали, что хакерская группа объявила России войну после вторжения армии Путина в Украину. На протяжении недели хакеры успешно взламывали правительственные сайты и даже дошли до Роскосмоса, отключив доступ к спутникам-шпионам, хотя последний это отрицал.

Также мы писали, что хакеры Anonymous взломали гостелеканалы РФ: на видео показывают вместо трансляции РосТВ кадры войны в Украине.