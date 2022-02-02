Вагітний чоловік та расова різноманітність: які нові смайли додав Apple

Apple додав нові смайли, включаючи незвичайні
Користувачі найчастіше вибирають одні й ті самі смайли для спілкування з іншими: ми вже писали раніше, які смайли стали найпопулярнішими 2021 року.
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Тим не менш, тепер компанія вирішила дати можливість людям усіх рас та гендерної ідентифікації можливість проявити себе, відсилаючи емоджі співрозмовнику, пише emojipedia.
Нові смайли з'явилися на iOS в рамках першої бета-версії iOS 15.4. До них відносяться тане обличчя, вагітний чоловік, дзеркальна диско-куля та мультирасові смайлики рукостискання.
Apple продовжив тенденцію гендерно-нейтральних смайлів, додавши вагітного чоловіка.
Бета-оновлення також включає сім абсолютно нових смайликів жестів рук з модифікаторами тону шкіри.
Включено також 25 нових версій рукостискання з різними відтінками шкіри, включаючи ті, де шкіра двох рук, що тиснуть один одного, різна.
З'явилося кілька нових доповнень у категоріях смайликів. "тварини та природа", "їжа та напої", "предмети", "символи".
Остаточний публічний випуск iOS 15.4 стане доступним користувачам у березні чи квітні 2022 року.
Нагадаємо, раніше iPhone навчили розпізнавати обличчя навіть у захисній масці.