Білі ночі, зона сутінків і Місяць в апогеї: що "покаже" літнє сонцестояння 2022

Літнє сонцестояння 2022 року цього разу "покаже" білі ночі, зону сутінків і Місяць в апогеї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Червневе сонцестояння 2022 року , яке визнано офіційним початком літа у Північній півкулі, відбудеться у вівторок, 21 червня, рівно о 5:14 ранку за східним поясним часом (09:14 за Грінвічем).

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Наприклад, на північ від 55 широти з початку травня всю ніч зберігається сутінкове світіння, яке було досить тьмяним, але тепер, у період сонцестояння, воно здається досить яскравим. І зберігатиметься протягом усього липня, перш ніж повністю зникнути на початку серпня.

Цього місяця, з настанням сонцестояння 21 червня, жителі таких місць, як Фербенкс на Алясці, Рейк'явік, Ісландія та Торніо у Фінляндії, випробують ефект так званих субарктичесих сутінків. Взагалі для тих, хто знаходиться за Південним полярним колом, сонце, здавалося, рухається по небу праворуч наліво, досягаючи максимуму опівдні на півночі.

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Під час пікового літнього сонцестояння по всьому світу люди спостерігають різні ефекти від Зірки

Це зовсім не схоже на те, що ми, жителі півночі, звикли бачити зазвичай: сонце рухається поперек лінії нашого погляду від ліворуч направо, з піком опівдні на півдні. Це має астрономічний термін "пряме сходження" і ймовірно, був отриманий через самий ефект, хоча для тих, хто живе в таких місцях, як Сантьяго, Чилі, Йоганнесбург, Південна Африка та Сідней, Австралія, небесні об'єкти завжди піднімаються вліво!

Для мешканців Європи: 29 червня Місяць опиниться в апогеї своєї орбіти – найвіддаленішій від Землі її точці. У період сонцестояння, крім подовження власне дня, "підйом" Сонця з екліптики має ще одне цікаве слідство. Любителі досліджувати зоряне небо знають, що в цей період особливо гарні астрономічні сутінки.

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Тоді особливо вдало більшість спостережень, але Цілі для них краще вибирати в південній частині неба. Над північно-західною або північно-східною частиною горизонту в цей період можна помітити останні "відблиски" вечірньої або відповідно перші промені ранкової зорі.

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