Белые ночи, зона сумерек и Луна в апогее: что "покажет" летнее солнцестояние 2022

Летнее солнцестояние 2022 в этот раз "покажет" белые ночи, зону сумерек и Луну в апогее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Июньское солнцестояние 2022 года, которое признано официальным началом лета в Северном полушарии, произойдет во вторник, 21 июня, ровно в 5:14 утра по восточному поясному времени (09:14 по Гринвичу).

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Например, к северу от 55 широты с начала мая всю ночь сохраняется сумеречное свечение; которое было довольно тусклым, но теперь, в период солнцестояния, оно кажется довольно ярким. И будет сохраняться в течение всего июля, прежде чем полностью исчезнуть в начале август.

В этом месяце, с наступлением солнцестояния 21 июня, жители таких мест, как Фэрбенкс на Аляске, Рейкьявик, Исландия и Торнио в Финляндии, испытают эффект так называемых субарктичесикх сумерек. Вообще для тех, кто находится за Южным полярным кругом, солнце, казалось, движется по небу справа налево, достигая максимума в полдень на севере.

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Во время пикового летнего солнцестояния по всему миру люди наблюдают разные эффекты от Звезды / Фото: www.space.com

Это совершенно не похоже на то, что мы, северяне, привыкли видеть обычно: солнце движется поперек линии нашего взгляда от слева направо, с пиком в полдень на юге. Это имеет астрономический термин "прямое восхождение" и вероятно, был получен из-за самого эффекта, хотя для тех, кто живет в таких местах, как Сантьяго, Чили, Йоханнесбург, Южная Африка и Сидней, Австралия, небесные объекты всегда поднимаются влево!

Для жителей Европы: 29 июня Луна окажется в апогее своей орбиты — самой удаленной от Земли ее точке. В период солнцестояния, кроме удлинения собственно дня, "подъем" Солнца по эклиптике имеет еще одно интересное следствие. Любители исследовать звездное небо знают, что в этот период особенно хороши астрономические сумерки.

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Тогда особенно удачно большинство наблюдений, но цели для них лучше выбирать в южной части неба. Над северо-западной или северо-восточной частью горизонта в этот период можно заметить последние "блики" вечерней или соответственно первые лучи утренней зари.

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