Атакуй ворога, не виходячи з дому: в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією

Воювати з Росією можна, не виходячи з дому / Фото: Колаж: Сьогодні
Гра являє собою популярну головоломку 2048 року. Суть гри – об'єднувати квадрати в геометричній прогресії, щоб зібрати якомога більше.
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У версії гри від українців один гравець за годину гри надсилає близько 20 000 запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Кожна година гри наближає сайти РФ до блокування.
Як приєднатися до гри
- Зайдіть на сайт playforukraine.life
Якщо ви граєте з України, обов'язково потрібно використовувати VPN. В інших країнах використання VPN не є обов'язковим.
- Виконуйте завдання на сторінці.
- Навіть якщо ви залишите сторінку на комп'ютері або смартфоні відкритою, вона автоматично продовжить перевантажувати сайти агресора.