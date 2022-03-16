Атакуй врага, не выходя из дома: в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией

Воевать с Россией можно, не выходя из дома / Фото: Коллаж: Сегодня
Игра представляет из себя популярную головоломку 2048. Суть игры – объединять квадраты в геометрической прогрессии, чтобы собрать как можно большее число.
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В версии игры от украинцев пользователь один игрок за один час игры посылает около 20 000 запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ. Каждый час игры приближает сайты РФ к блокировке.
Как присоединиться к игре
- Зайдите на сайт playforukraine.life
Если вы играете с территории Украины, обязательно нужно использовать VPN. В других странах использование VPN не обязательно.
- Выполняйте задачи, указанные на странице.
- Даже если вы оставите страницу на компьютере или смартфоне открытой, она автоматически продолжит перегружать сайты агрессора.