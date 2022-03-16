Атакуй врага, не выходя из дома: в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией

Воевать с Россией можно, не выходя из дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Игра представляет из себя популярную головоломку 2048. Суть игры – объединять квадраты в геометрической прогрессии, чтобы собрать как можно большее число.

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В версии игры от украинцев пользователь один игрок за один час игры посылает около 20 000 запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ. Каждый час игры приближает сайты РФ к блокировке.

Как присоединиться к игре

Зайдите на сайт playforukraine.life

Если вы играете с территории Украины, обязательно нужно использовать VPN. В других странах использование VPN не обязательно.

Если вы играете с территории Украины, обязательно нужно использовать VPN. В других странах использование VPN не обязательно. Выполняйте задачи, указанные на странице.

Даже если вы оставите страницу на компьютере или смартфоне открытой, она автоматически продолжит перегружать сайты агрессора.

Это безопасно?

Да. Игра не вредит браузеру. Она только генерирует постоянный торрент автоматического трафика для атак на таргетированные веб-страницы, что делает их недоступными.

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Какие достижения игры

За время существования такой игры разработчики уже привлекли около 180 тысяч пользователей из разных стран, совершивших 288 миллиард атак. Было атаковано около 200 вражеских сайтов!