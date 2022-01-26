Вчені вирушать у гонитву за таємничим НЛО

Сонячний вітрильник може наздогнати зонд через 28 років / Фото: i4is

Звичайно ж, вони полетять не самі, а відправлять космічний апарат – наприклад, місію Project Lyra. За їх розрахунками, апарат наздожене Оумуамуа за 26 років.

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Протягом перших чотирьох років, щоб набрати швидкість, апарат двічі обігне Землю, одного разу Венеру та Юпітер, після чого вирушить у погоню, пише Phys.

Технологія сонячного вітрила забезпечить зонд енергією. Фото i4is

Технологія сонячного вітрила забезпечить зонд енергією по дорозі до Оумуамуа. Фотонне вітрило, у свою чергу, частково живитиметься від лазера із Землі.

Інопланетна розробка?

Сам об'єкт було відкрито 19 жовтня 2017 року у процесі пошуку навколоземних астероїдів. Оумуамуа вважається першим відомим нам міжзоряним об'єктом, що пролітає через Сонячну систему.

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Спочатку він вважався кометою, але пізніше класифікувався як астероїд, хоча рухався надто швидко для простого астероїда, ще й із прискоренням.

Тоді вчені припустили, що він є частиною інопланетної технології, можливо, викинутої у наш світ випадково.

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Спочатку об'єкт вважався кометою, але пізніше класифікувався як астероїд. Фото i4is

Другим небесним тілом, яке опинилося в межах Сонячної системи, але гравітаційно не було пов'язане із Сонцем, стала комета Борисова.

Нагадаємо, раніше астрономи показали чорну дірку, що створює зірки – нагадує космічну дитячу кумнату.