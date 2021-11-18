Apple за 100 мільйонів залагодить справу за звинуваченням у монополії

Apple веде розробку революційного iPhone 15 / Фото: REUTERS

Напередодні суддя винесла попереднє схвалення пропозиції щодо досудового врегулювання колективного позову, ініційованого розробниками. Раніше на Apple подали до суду через iPhone 13.

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За умовами угоди Apple створить фонд у розмірі 100 мільйонів доларів, до якого розробники зможуть отримати доступ на основі їхньої історичної виручки від App Store.

Apple відкупиться від розробників за 100 млн доларів / Фото: REUTERS

Розробники, які заробляли 1 мільйон доларів або менше у США кожен календарний рік з 4 червня 2015 року до 26 квітня 2021 року, можуть отримувати від 250 до 30 000 доларів.

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Вищі виплати виплачуватимуться тим, хто брав активнішу участь в екосистемі App Store.

На додаток до виплати 100 мільйонів доларів Apple погодилася зберегти програму малого бізнесу App Store у її нинішній структурі протягом наступних трьох років.

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Судовий процес триває з 2019 року, коли група розробників iOS звинуватила Apple у використанні своєї монополії в App Store для накладання вбивчих комісій, пише macrumors.com.

Розробники були незадоволені 30-відсотковими відрахуваннями на користь Apple.

Проблема була значною мірою вирішена, коли Apple представила програму для малого бізнесу App Store і знизила комісійні до 15 відсотків для розробників, які заробляють менше 1 млн. доларів протягом цього календарного року.