Apple випустить п'ять нових макбуків у 2022

Apple оновить п'ять комп'ютерів протягом року / Фото: Pixabay

Серед іншого, техногігант пообіцяв значно модернізувати MacBook Air разом з його чипом.

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Крім того, список новинок включатиме нову версію MacBook Pro початкового рівня, пише macromus.

За інформацією оглядача Марка Гурмана з Bloomberg, всього Apple випустить п'ять нових комп'ютерів Mac у 2022 році, у тому числі:

IMac із кремнієвим покриттям Apple, що розташується вище 24-дюймового iMac‌ у лінійці;

MacBook Air з чіпом "M2" та новим дизайном;

Оновлений Mac mini;

Нова версія MacBook Pro;

Новий Mac Pro із кремнієм Apple.

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Раніше вже з'являлася інформація, що новий MacBook Pro початкового рівня міститиме той самий чіп "M2", що і "MacBook Air" , з тією ж кількістю ядер ЦП, як і чіп M1.

Крім того, йому обіцяють до 10 графічних ядер та покращену продуктивність. Очікується, що модель займе золоту середину між новим MacBook Air і MacBook Pro високого класу.

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Оглядач також очікує побачити iPhone SE з 5G, нові навушники AirPods Pro та презентацію першої гарнітури Apple з доповненою та віртуальною реальністю у 2022 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Apple зареєструвала пристрій для корекції зору .